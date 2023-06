Am Wochenende fand in Pretzsch das 18. Mitsubishi Elbetreffen stand. Mehr als 300 Autos und noch mehr Fans sind gekommen. Mehr dazu im Video.

Video: Richtige Hingucker! Europas größtes Mitsubishi-Treffen in Sachsen-Anhalt

Pretzsch/DUR - Um die 330 Mitsubishis füllten am Wochenende den Sportplatz in Pretzsch, darunter so manche Sehenswürdigkeit.

Neben vielen kleinen Spielen und der Bewertung der einzelnen Fahrzeuge gab es auch wieder die Diamantenkette am Samstagabend von Pretzsch nach Bad Schmiedeberg und wieder zurück.

Im Video: Impressionen vom größten Mitsubishi-Treffen in Europa

Größtes Mitsubishi-Treffen in Europa in Sachsen-Anhalt. (Kamera: Thomas Klitzsch, Schnitt: Bernd Stiasny)

Dieser Autokorso erfreute sich großer Beliebtheit und hielt für die Zuschauer unter anderem manche Überraschung parat, wie einen seltenen Mitsubishi Toppo. Es war die 18. Auflage des Mitsubishi Elbetreffens.

Das Treffen hat sich über die Jahre einen Namen gemacht über die Grenzen Deutschlands hinaus. Was unter anderem daran liegt, dass es weniger dieser Zusammenkünfte gibt. Anmeldungen gab es schon im im Voraus, auch aus der Schweiz, Polen, Österreich und Holland.