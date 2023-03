Astronaut Klaus-Dietrich Flade (Dritter von links) war Ehrengast bei der Eröffnung des Planetariums in Halle. 1992 war der Bayer ins All geflogen. Mit Planetariumsleiter Dirk Schlesier (links) und Bürgermeister Egbert Geier schaute er sich den alten Projektor an, der im alten Planetarium auf der Peißnitz stand und jetzt ein Ausstellungsstück ist.

(Foto: Dirk Skrzypczak)