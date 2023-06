Teutschenthal/DUR- Was hat sich in der Nacht zum Sonntag in einer Kleingartenanlage in Teutschenthal abgespielt? Nach einer Jugendweihefeier ist dort eine männliche Leiche gefunden worden.

Die Polizei rückte mit mehreren Einsatzkräften an, um den Fundort zu sichern und nach ersten Spuren zu suchen. Da die Lage unklar war, wurde die Rechtsmedizin hinzugezogen. Die Experten nahmen den Leichnam schließlich nach Halle zur weiteren Untersuchung mit.