Mit Osi und Pawel sind zwei Berg-Kängurus auf dem Reilsberg eingezogen. Wie die Beuteltiere den Start in die Freianlage gemeistert haben. Mehr dazu im Video.

Halle (Saale)/DUR - Zoobesucher können bei ihrem nächsten Bummel über den Reilsberg in Halle zwei neue, exotische Bewohner antreffen: Mit Osi und Pawel haben zwei Berg-Kängurus ihr Domizil im Bergzoo Halle bezogen.

Im Video: Berg-Kängurus sind im Zoo Halle angekommen

Bergzoo Halle begrüßt zwei neue Bewohner (Bericht: Anna Lena Giesert)

Ursprünglich beheimatet ist das Berg-Känguru in Australien, dort bewohnt es felsiges Gras- und Buschland entlang Australiens höchstem Gebirge, der Great Dividing Range an der Ostküste, bis in 2.000 Meter Höhe.