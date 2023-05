Brennender Sperrmüll Video: Lkw der Stadtwerke Halle fängt Feuer am Leuna-Chemie-Stadion

Am Donnerstagmittag musste in der Kantstraße in Halle ein Lkw-Brand gelöscht werden. Es handelte sich um ein Fahrzeug der Stadtwerke Halle. Mehr dazu im Video.