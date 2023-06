Trotzburgfest in Halle Video: Musikfest auf Burg Giebichenstein beginnt am Freitag

Auf die Oberburg Giebichenstein in Halle sind für das am Freitag beginnende Musikfest gut zwei Tonnen Equipment befördert worden. Was Techniker und andere Akteure dabei im Blick haben müssen - und welche Gäste erwartet werden. Mehr dazu im Video.