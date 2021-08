Werde Teil eines Siegerteams und bewirb Dich jetzt im MediClin Herzzentrum Coswig!

Die Mitteldeutsche Zeitung hat mit Anja Wolf, langjährige Pflegedienstleiterin, darüber gesprochen, was den Pflegeberuf im Herzzentrum so besonders macht, was euch erwartet und wie und wo ihr euch bewerben könnt.

Anja Wolf, Pflegedienstleiterin (Foto: Cordula Specht)

Was macht den Pflegeberuf aus?

Anja Wolf: Wer den Pflegeberuf ergreift, will Menschen etwas Gutes tun. Das geht weit über die klassische Pflege hinaus. Man hört zu, begleitet, hilft, unterstützt und kann sich mit den Patienten im Idealfall über den fortschreitenden Genesungsprozess freuen. Ich selbst habe vor 26 Jahren den Beruf erlernt, bin immer dabeigeblieben, davon bereits seit 23 Jahren im Herzzentrum und davon die letzten 12 Jahre als Pflegedienstleiterin. Ich kann von mir wirklich sagen, da wo ich bin, bin ich richtig. Und mit mir sagen das sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier am Standort. Unser Herzzentrum hat eine sehr geringe Fluktuation, wir brauchen aber immer wieder auch Verstärkung.

Was bedeutet Pflege speziell im Herzzentrum?

Anja Wolf: Wir sind eine Spezialklinik mit 128 Betten und oftmals sehr schweren Krankheitsbildern. Das bedeutet, sehr intensiv mit den Patienten zu arbeiten, zu erklären und soweit wie möglich die Sorgen zu nehmen. Darüber hinaus arbeiten wir mit einem hohen technischen Support. Bei uns greifen Medizin, Pflege, Technik und Digitalisierung eng ineinander. Davor muss aber niemand Scheu haben. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass die Bewerber*innen den Pflegeberuf erlernt haben. Wer dann aber bei uns anfängt, den erwartet ein umfangreiches Einarbeitungsprogramm, was auf mindestens ein halbes Jahr angelegt ist. In dieser Zeit werden die „Neuen“, wobei bei uns jeder ab dem ersten Tag integriert wird, von Mentoren begleitet. Darüber hinaus gibt es ein umfangreiches Weiterbildungsangebot für jeden Mitarbeiter.

Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen?

Anja Wolf: Neben der genannten fachlichen Ausbildung ganz klar die Liebe zum Beruf und absolute Teamfähigkeit. Nur wenn das Team funktioniert und gut und auf Augenhöhe zusammenarbeitet, geht es auch den Patienten gut. Bei uns herrscht eine familiäre Arbeitsatmosphäre, darauf sollte man sich einlassen. Wir sind füreinander da und teilen Freuden, wenn eine kritische Situation gemeistert wurde, genauso wie schwierige Momente, z.B. wenn Menschenleben nicht mehr erhalten werden können und man als Begleiter im Abschied für Patienten und Angehörige gefragt ist.

Wie bekommt man den Pflegeberuf und Familie unter einen Hut?

Anja Wolf: (lacht) Schwierige Frage, aber es kann wirklich beides zusammenpassen. Bei uns gibt es verschiedene Arbeitszeitmodelle, auch Teilzeit ist dabei, aber den Schwerpunkt nimmt das 3-Schichtsystem ein. Wir sind in jedem Fall verlässlich unterwegs, die Mitarbeiter*innen können Wünsche für das Jahr angeben und die Dienstpläne werden immer drei Monate im Voraus erstellt. Verlässlichkeit ist das Eine, Flexibilität das Andere. Bei uns gibt es z.B. Mutti-Dienste. In diesem Modell wird in der Frühschicht später begonnen und der Dienst früher beendet, um die Kinderbetreuung sicherzustellen, dafür geht die Nachtschicht halt etwas länger. Außerdem und da komm ich wieder auf unseren ausgeprägten Teamspirit zu sprechen, ist der Tausch unter den Kollegen immer möglich. Und noch eine Besonderheit gibt es bei uns: Die Kinder unserer Mitarbeiter*innen können einmal im Jahr für eine Woche an einer Ferienfreizeit teilnehmen, was unser Arbeitgeber mit 50 Prozent bezuschusst.

Ihr Pflegeteam hat 2019 im Landesvergleich „Deutschlands beliebteste Pflegeprofis“ den Titel errungen und im Bundesvergleich den 3. Platz belegt. Was macht Ihr Team, die Arbeit in Coswig so besonders?

Anja Wolf: (lacht wieder) Wir haben halt unseren eigenen Charme. Das Zwischenmenschliche und Miteinander wird bei uns ganz großgeschrieben. Wir lachen viel, wir schätzen uns, wir feiern die Erfolge in der Klinik, wir feiern aber durchaus auch außerhalb im Team. Die Freude an der Arbeit ist bei uns ansteckend. Dazu trägt sicher auch bei, dass wir einen sehr guten Arbeitgeber haben und ein tarifliches Haus sind. Und wer hat schon so einen schönen Arbeitsplatz im Grünen.

Was muss ich machen, um Teil Ihres Siegerteams zu werden?

Anja Wolf: Sich bewerben! Jede Bewerbung, ob schriftlich, per Mail oder auf dem Bewerberportal wird von mir gesichtet, innerhalb von 24 Stunden beantwortet und bei fachlicher Eignung sehen wir uns zeitnah zum persönlichen Gespräch. Passt dieses für beide Seiten, bieten wir einen Schnuppertag an und dann kann es losgehen.

Überzeugt? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung:

Postalisch:

MediClin Herzzentrum Coswig

Anja Wolf, Pflegedienstleiterin

Lerchenfeld 1

06869 Coswig/Anhalt

Per Mail: anja.wolf@mediclin.de

Auf dem Bewerberportal:

https://arbeiten-bei-mediclin.de/herzzentrum-coswig