Weihnachtsmarkt in Weißenfels: Eisbahn frei!

Weissenfels/MZ - Nein, Schlittschuhfreunde kommen in diesem Jahr nicht auf ihre Kosten auf dem Weißenfelser Weihnachtsmarkt. Denn aufgrund der Energiekrise hat sich die Stadt in diesem Jahr gegen eine Eislaufbahn entschieden. Doch Spaß, Spiel und winterliches Flair sollen in der Adventszeit trotzdem nicht zu kurz kommen. Denn als sportliche Alternative können Besucher ab der Eröffnung des Weihnachtsmarktes am 23. November auf zwei Bahnen ihr Geschick im Eisstockschießen unter Beweis stellen.

