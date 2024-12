Havelberg. - Für einige zählt die Weihnachtszeit zu den schönsten Momenten im Jahr, für andere sind es eher herausfordernde Tage. Gerade wenn die Familie zum Weihnachtsfest anreist, soll all das Geplante auch möglichst genau so funktionieren. Da ist ganz schön Druck auf dem Kessel, wie es so treffend heißt. Aus Platzgründen oder, um den Familienfrieden zu wahren, ist es eine gute Möglichkeit, dass der Besuch anderweitig übernachtet.

Viele Betreiber von Hotels und Pensionen in der Region freuen sich über Familien als Gäste und sind bestens vorbereitet. Kinderermäßigungen bei Übernachtungen, Zustellbetten und Barrierefreiheit sind nur einige Stichworte. Und was ist mit tierischen Reisebegleitern? Die vierbeinigen Fellnasen werden nicht allein zu Hause gelassen und gehören daher ebenso zur Reisegruppe.

Ein Anlaufpunkt für Fragen zur Unterkunft sind Touristinformationen wie die in Havelberg. Mit Blick auf die Feiertage haben die Mitarbeiterinnen Marina Heinrich und Grit Lübeck zusammengestellt, wie es in der Einheitsgemeinde und in Sandau aussieht. Die gute Nachricht: Viele der Pensionen, Ferienhäuser und Ferienwohnungen sowie das Arthotel Kiebitzberg haben zu Weihnachten noch Kapazitäten frei. In etlichen von ihnen gibt es auch ein Frühstücksangebot. Hunde sind bei den meisten Anbietern willkommen. Zu Silvester sind einige Bettenanbieter mehr bereits belegt, so zum Beispiel auch das Hotel, das wieder zu einer großen Silvesterparty einlädt.

Im Internet ist auf der Stadtseite www.havelberg.de im Bereich Touristinformation in der Rubrik „Kulinarische Angebote & Unterkünfte“ eine Übersicht aller Bettenanbieter zu finden. Über eine Suchmaske ist eine Vorauswahl nach den eigenen Vorstellungen möglich. Ansonsten sind alle Anbieter aufgelistet. Wird die Pension, das Hotel oder die Ferienwohnung angeklickt, zeigen sich weitere Detailinformationen. Piktogramme geben zudem Auskunft über den jeweiligen Service, also zum Beispiel, ob das Zimmer barrierefrei und ein Kinderbett möglich ist, ob Kinderermäßigungen angeboten werden, ein Fahrradunterstand, Fahrradverleih und Ladestationen vorhanden sind, ob es Parkplätze gibt und ob Hunde willkommen sind.

Die Kontaktdaten sind ebenfalls einsehbar, zudem ist vielfach der direkte Klick zum Anbieter möglich, inklusive Buchungsmöglichkeiten. Hier eine kleine Auswahl derer, die zu Weihnachten Familien mit Kind und Kegel willkommen heißen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Arthotel Kiebitzberg:

Familienfreundlich und barrierefrei wird das Hotel beschrieben, das sich am historischen „Schmokenberg“ befindet. Es gibt Betten für die Allerkleinsten, größere Kinder können in Doppelstockbetten schlafen. Vierbeinige Familienmitglieder sind dort gern gesehen.

Pension Dürkop

Die familiär geführte Pension liegt in der Oberstadt und bietet im Erdgeschoss und in der oberen Etage Zimmer und eine Ferienwohnung. Alle sind ruhig nach hinten raus gelegen. Der Frühstücksraum für bis zu zwölf Personen kann auch als Aufenthaltsraum genutzt werden. Für Kleinkinder ist altersgerechtes Mobiliar vorhanden und eine Kinderermäßigung ist möglich. Hunde dürfen mitgebracht werden.

Altstadtcafé & Pension

Geworben wird mit familiärer Gastfreundschaft, Wohlfühlambiente, Herzlichkeit und Kinderfreundlichkeit. Café und Pension befinden sich auf der Altstadtinsel in Wassernähe. Eine Aufbettung für Kinder ist möglich, Haustiere sind erlaubt.

Zur alten Post

Am Eingang zur Altstadt beherbergte dieses Gebäude einst die Post. Heute befinden sich dort zwölf Zimmer mit insgesamt 28 Betten für Besucher der Stadt. Ein Babybett zum Beispiel ist auf Anfrage möglich. Hunde sind willkommen.

„Bombina“ Jederitz

Die beiden Ferienwohnungen in der Havelberger Ortschaft Jederitz befinden sich in einem restaurierten Bauerngehöft und sind ruhig in Wasser- und Waldnähe gelegen. Hier ist sowohl an Familien mit Kindern und Gäste mit Haustieren gedacht. Eine Kinderermäßigung ist möglich. Die Hansestadt ist nur fünf Kilometer entfernt.

Veltenhaus Sandau

Das über 100 Jahre alte Haus erzählt Familiengeschichte. Jedes alte Möbelstück, die knarrende Treppe oder auch die Aufteilung der einzelnen Stuben bieten Raum für Geschichten und Fantasien. Das Ferienhaus für bis zu zwölf Personen bietet Kinderermäßigung und gern gesehen sind auch dort Haustiere.

Service der Touristinformation

Die Touristinformation Havelberg bietet im Domizil in der Uferstraße 1 viel Wissenswertes rund um Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen, Ausflugstipps, Gastronomie und Übernachtungen. Es gibt diverses Infomaterial. Geöffnet ist sie bis 20. Dezember und ab 7. Januar jeweils von 9 bis 17 Uhr. Telefonisch erreichbar ist sie unter 039387/79091.

Anhand von Aushängen können sich Interessierte direkt vor Ort auch außerhalb der Öffnungszeiten über Angebote informieren. Zudem sind viele Infos im Internet unter www.havelberg.de zu finden.

Aktuell sind von Einheimischen und Besuchern Informationen gefragt zu Veranstaltungen. Auch Auskünfte zu Bahnfahrplänen erreichen die Mitarbeiterinnen aufgrund der gerade vorgenommenen Änderungen der Bahnfahrpläne durch die Deutsche Bahn.

Von Interesse ist außerdem, wo es Typisches zu kaufen gibt: die Altmark-Kiste in der Touristinfo, Schwibbögen bei Eisen Kühn und der Havelberger Kalender bei Marschner und im Tintenfassas