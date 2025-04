Gröna/MZ. - Nach dieser Nachricht wollte das Telefon von Grönas Ortsbürgermeister Hartmut Albrecht am Dienstagmorgen nicht mehr stillstehen. Alle wollten von ihm nur eins wissen: Stimmt es, dass während der Bauarbeiten an der Radbrücke nun ein Fährverkehr mit einem Kutter des Maritimen Clubs aus Bernburg eingerichtet wird, um die Radtouristen und Spaziergänger von einem zum anderen Saaleufer zu befördern? So zumindest wurde es in der Dienstagsausgabe in der MZ berichtet.

