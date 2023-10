Weißenfels/MZ - Bei einem Unfall auf der A9 in Höhe von Zorbau bei Weißenfels ist am Dienstagabend ein Autofahrer verletzt und ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro entstanden. Laut Polizei hatte der Fahrer eines Pkw bei starkem Regen die Kontrolle über seinen Wagen verloren, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Mann wurde in eine Klinik eingeliefert