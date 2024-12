Traditionsveranstaltung in der Sarrestadt lockt viele Besucher an

Wanzleben. - Der Weihnachtsmarkt in Wanzleben hat erneut zahlreiche Besucher aus der Region und darüber hinaus angelockt. Das Konzept aus dem Vorjahr kam erneut zur Anwendung, aber es gab auch Neues zu entdecken.

So dürften den Gästen durchaus die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen aufgefallen sein. Auf dem Markt patrouillierten die Regionalbereichsbeamten der Polizei und Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Dazu hatte die Wanzleber Feuerwehr ein Einsatzfahrzeug mitten auf die Hohe Straße gestellt, um den Verkehr von hier aus zu blockieren. Beeinträchtigt wurde das Fest aber von keiner Seite. „Es ist ruhig aber durchaus stimmungsvoll verlaufen“, schätzte Wanzlebens Ortsbürgermeister Tino Bauer (parteilos) ein. „Ich denke, alle Leute hatten ihren Spaß.“

Bauer habe viele positive Kommentare von den Besuchern bekommen, zudem begrüßte er einen Gast aus Celle (Niedersachsen), der wohl die weiteste Anfahrt auf sich genommen hatte, um in der Sarrestadt zum Weihnachtsmarkt zu gelangen. „Es waren aber auch viele Menschen aus den umliegenden Gemeinden und Städten zu Gast“, sagte der Ortsbürgermeister, der ein Mitorganisator des Marktes war.

Speziell für die Kinder gab es so einige Attraktionen. Diese lauschten dem Auftritt der Kindertagesstätte oder machten spontan mit. Auch das Karussell war von ihnen dicht umlagert und zudem gab es für sie und ihre Familienmitglieder reichlich Leckereien. An den Ständen der Gewerbetreibenden und der Vereine gab es ohnehin alles was das weihnachtliche Herz begehrt. Ob Geschenkideen beim „Herzallerliebst“ aus Domersleben, süßen Honig in allen Varianten beim Brockenblick-Imker aus Klein Wanzleben oder Erbsensuppe aus der Gulaschkanone beim Feuerwehr-Karneval-Klub Wanzleben – überall gab es viel zu entdecken.

Schon um die Mittagszeit füllte sich der Markt. Für Musik sorgten Elias, Simon, Silas und Etan Götze , die vorweihnachtliche Lieder zu Gehör brachten. Nach der Premiere im zurückliegenden Jahr war es schon der zweite Auftritt der Brüder – aus Spaß an der Freude. Dafür bekamen sie reichlich Beifall von den Marktbesuchern. Die Beschallung beim Auftritt der Kitakinder hatte das Kinder-und Jugendzentrum „Tenne“, vertreten durch den Leiter Jörg Schulz, übernommen.

Der Weihnachtsmann und sein Engel sind in diesem Jahr mit der Kutsche angereist, um die Kinder zu beschenken. Foto: Hagen Uhlenhaut

Ein Trio auf dem Markt

Ebenfalls musikalisch unterhielt das Trio der Blumenberger Blasmusik das geneigte Publikum. Zu diesem Zeitpunkt neigte sich aber der Weihnachtsmarkttag aber schon dem Ende zu. Zuvor waren der Weihnachtsmann und sein Engel – alias David Bednarz und Laura Haufe – auf einer Kutsche eingetroffen und hatten die Kinder beschenkt. Das Gefährt lenkte Ronny Buch.

Selbst im Rathauskeller herrschte Betrieb. Dort gab es ein Bastelangebot der „Tenne“ udn die Volksbank bot eine Verlosung an. Als Hauptpreis gab es zwei Eintrittskarten für den Weihnachtstanz im Kulturhaus. Auch der Förderverein der Bibliothek veranstaltete hier seinen Weihnachtsquiz, bei dem Allgemeinwissen gefragt war. Die Gewinner in den Kategorien werden traditionell im neuen Jahr bekannt gegeben. Auch die Bücherangebote stießen bei den Besucher auf großes Interesse.

Am Stand des DRK wartete Barbara Schürmann mit der Spendenbox. Foto: Hagen Uhlenhaut

Der DRK-Kreisverband Wanzleben sammelte noch einmal für die Weihnachtsaktion und vergab dabei Lose, mit denen kleine Preise gewonnen werden konnten. Mitglieder des Gesundheits-, Therapie- und Behindertensportvereins (GTB) Wanzleben boten an ihrem Stand 15 verschiedene selbstgebackene Kuchen – in weihnachtlichen Varianten – an. „Wir sind alle sehr zufrieden mit dem Zuspruch“, sagte Ute Kanngießer vom GTB. Unterstützt wurde der Verein vom Landwirtschaftsbetrieb Laame, der selber mit zwei Markthütten vor Ort war. Auch der Sportverein Blau-Weiß Empor Wanzleben präsentierte sich beim Verkauf von Marketingartikeln und reichte den warme und kalte Getränke. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren gleich nach dem Markttreiben schon wieder bei einer Tragehilfe gefragt.