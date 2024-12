Schenken leicht gemacht: Was bei Händlern in Zerbst besonders gefragt ist

Zerbst. - In knapp einer Woche ist es soweit: Heiligabend. Das bedeutet: Zusammenkommen, die Zeit mit den Liebsten verbringen und – natürlich gehört das dazu – Geschenke austauschen. Doch manchmal tut sich der eine oder andere vielleicht schwer damit, etwas Passendes für Familie, Partner oder Freunde zu finden. Die Volksstimme hat deshalb bei Händlern in Zerbst nachgefragt: Was sind die Renner im Weihnachtsgeschäft, was sind klassische Präsente aus der Region?

Auch interessant: Zerbst wird zur Märchenstadt: Weihnachtsparade zieht durch die Straßen

Geschenke sind gewissermaßen Routine für Stefan Wallwitz, der das Geschäft „KiekinPott“ auf der Breite 52 betreibt. Besonders gefragt seien derzeit, kurz vor Weihnachten, seine individuell zusammengestellten Geschenkboxen, berichtet der Ladenbetreiber. „Je nach Kundenwunsch und Adressat des Geschenks mache ich verschiedene Vorschläge, aus denen der Kunde dann auswählen kann“, erzählt Stefan Wallwitz.

Kulinarische Highlights aus der Region

Die Präsente, die im Korb beziehungsweise Holzkasten landen, bezieht Wallwitz aus ganz Sachsen-Anhalt. „Ich habe regionalen Glühwein aus Wittenberg, Tee aus der Altmark und ganz neu in diesem Jahr: Lammleberwurst im Glas von der Schafsmilchkäserei Jaare aus Lindau“, listet Wallwitz ein paar kulinarische Highlights auf. Bei ihm persönlich im Laden oder auch über seinen Anhalt-Shop im Internet sind aber auch die bereits fertig gepackten Genusskisten aus der Region erhältlich, wie die Genusskiste Sachsen-Anhalt, die Anhaltkiste oder die Genussbox aus der WelterbeRegion.

Diese gehen bei ihm aber nicht nur zur Weihnachtszeit über die Theke. In diesem Jahr habe er von der Kulinarischen Sterne-Box Sachsen-Anhalt bereits zwischen 500 bis 600 Stück verkauft – im vergangenen Jahr waren es nur circa 300 bis 400 Stück. Die regionalen Geschenkekisten versende er mitunter europaweit. Qualität und Regionalität seien überall gefragt, ist sich Stefan Wallwitz sicher.

Die Holzofenbäckerei Handrich bietet einen weihnachtlichen Geschenkkorb an. Foto: Handrich

Mit diesen zwei Attributen kann auch die Holzofenbäckerei Handrich bei ihren Kunden punkten. Nicht nur zur Weihnachtszeit werden in der Zerbster Traditionsbäckerei auf der Breite 17 selbstgemachte Brot- und Backwaren angeboten. Besonders die originalen Holzofenstollen sind zurzeit besonders gefragt – ob Butter-, Marzipan- oder Mandelstolle. Wer noch auf der Suche nach einem Geschenk ist, wird auch hier fündig, denn die Bäckerei stellt individuelle Genussboxen zusammen. Die Kunden können zwischen hausgemachten Fruchtaufstrichen, Gebäck, Stollen und Weiterem auswählen. „Der Inhalt der Genussboxen hält sich dann gut zwei Monate“, weiß Inhaberin Jana Handrich.

Bestseller zu Weihnachten: Das empfiehlt die Buchhandlung Gast in Zerbst

Und wenn es um Weihnachtsgeschenke geht, dann dürfen Bücher natürlich nicht bei der Aufzählung fehlen. Was ist denn im Bereich Literatur derzeit besonders gefragt? Das hat die Volksstimme auch Hannelore Seidler, Inhaberin der Buchhandlung Gast in der Fritz-Brandt-Straße 23, gefragt. „Die neuen Bücher von Angela Merkel und Sebastian Fitzek sind sehr gefragt“, verrät Hannelore Seidler. Auch das im September erschienene Buch „Gebt mir etwas Zeit“ von Kultkomiker Hape Kerkeling oder Carsten Sebastian Henns „Der Buchspazierer“ zählen in der Zerbster Buchhandlung zu den Top-Sellern.

Auch für die Kinder hat Hannelore Seidler einiges im Angebot. Begehrt seien die Bücher der Furzipups-Reihe oder über Pettersson und Findus. Und einen Geschenktipp für die Zerbster hat Seidler auch noch auf Lager: die Geschichtsbücher von Annemarie Lüdicke oder den Heimatkalender.

Zerbster Heimatkalender in der Tourist-Info erhältlich

Letzterer ist auch in der Zerbster Tourist-Information erhältlich. Diese bietet zudem in ihren neuen Räumlichkeiten im Zerbster Rathaus auf der Schloßfreiheit zahlreiche Souvenirs rund um die Rolandstadt an. Darunter einen besonderen Euro-Schein, der anlässlich von 1075 Jahre Zerbst angefertigt wurde. „Ein begehrtes Stück unter Sammlern“, weiß Anne Höppner, Leiterin der Tourist-Info.

Außerdem gibt es natürlich zahlreiche Souvenirs im Gedenken an Katharina die Große – Tassen, Windlichter, Magnete. Doch auch die Broschüren der Stadt und die Schlossführer könnten in Kombination mit einem Ticket für eine Veranstaltung in der Zerbster Stadthalle ein tolles Weihnachtsgeschenk ergeben, ist sich Anne Höppner sicher. Sie lädt jeden zum Stöbern in die Tourist-Info ein.