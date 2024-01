Auf der Suche nach zwei Ladendieben bittet die Polizei um Mithilfe. Wer kennt die Täter, die Alkohol aus einem Supermarkt in Eisleben gestohlen haben?

Polizei fahndet nach Ladendieben in Eisleben (Fotos im Text)

Eisleben/MZ. - Die Polizei bittet bei der Suche nach zwei Ladendieben die Bevölkerung um Mithilfe. Die auf den Fotos abgebildeten Männer haben Anfang Juli in einem Supermarkt in der Halleschen Straße in Eisleben mehrere Flaschen mit alkoholischen Getränken im Wert von rund 140 Euro gestohlen.

Einer der Täter mit den alkohlischen Getränken in der Hand. (Foto: Polizei)

Aufnahme des zweiten Täters. (Foto: Polizei)

Die Täter entnahmen die Flaschen aus den Regalen und durchtrennten die entsprechenden Sicherungen. Wer die Männer erkennt und Hinweise zum deren Aufenthalt geben kann, wendet sich unter der Rufnummer 03475/670293 an der Polizeirevier Mansfeld-Südharz.