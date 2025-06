Seit fast zwei Jahren beantwortet Jan Westphal, Geschäftsführer des Pflege- und Betreuungsdienstes Home Instead, regelmäßig Fragen rund um die häusliche Pflege. Heute steht die Ernährung im Mittelpunkt. Bei älteren Menschen nimmt oft der Appetit ab. Dabei ist es für die gesamte Gesundheit wichtig, dem Körper passende und genügend Nährstoffe zuzuführen und das Gewicht zu halten. Falsche Ernährung kann zu Muskelabbau und anderen Krankheiten führen.

Wie bringen Sie ältere Menschen dazu, sich ausgewogen und regelmäßig zu ernähren?

Viele ältere Menschen leben allein. Dann fehlt einfach die Motivation, einzukaufen und sich an den Herd zu stellen, um frisch zu kochen. Es macht einfach keinen Spaß. Hier kommen unsere Betreuungskräfte ins Spiel. Sie planen gemeinsam mit den älteren Menschen den Essensplan, übernehmen den Einkauf und kochen zusammen. Wenn gewünscht, bleiben sie auch zum Essen. Denn allein essen macht einsam.

Gibt es Tricks, wie Sie Menschen vom Essen überzeugen?

Es ist eigentlich kein Trick, sondern das Zauberwort heißt „Zuwendung“. Unsere Betreuungskräfte sind mit Herz und Verstand bei der Sache. Sie wissen, wie man Menschen den Spaß am Essen und Trinken zurückgeben kann. Hier ein paar Empfehlungen unserer Betreuungskraft Doreen S.:

1. Gemüse und Obst bringen Farbe und Geschmack. Aber auch Vitamine und Ballaststoffe, diese sind wichtig für die Verdauung und das Immunsystem.

2. Auch Vollkornprodukte und Saaten unterstützen mit Mineralien das Wohlbefinden

3. Viele Lebensmittel (zum Beispiel Möhren) lassen sich besser mit flüssigen Fetten (aus Öl oder fettem Seefisch) verdauen

4. Eiweiß aus Milch, Käse, Joghurt oder Hülsenfrüchten unterstützt den Muskelaufbau

5. Und ganz wichtig: Trinken. 1,3 Liter pro Tag sollten es mindestens sein. Auch Kaffee und Tee zählen dazu. Es darf auch gern mal ein Bier oder ein Glas Wein sein. Und wenn sich dann noch zugeprostet wird, dann macht alles wieder mehr Spaß.

Was ist, wenn bestimmte Diäten eingehalten werden müssen? Oder bei demenziell Erkrankten?

Niemand muss auf seine Lieblingsspeisen, auch kein Diabetiker, verzichten. Jede Lieblingsspeise lässt sich anpassen. Salz kann zum Beispiel oft zum Teil durch Kräuter ersetzt werden. Und bei Schluckbeschwerden sollten eher weiche Gemüse auf dem Speiseplan stehen. Demenzkranke können sich oft an Gerichte ihrer Kindheit erinnern. Unsere Betreuungskräfte haben einen breiten Fundus an Rezepten und tauschen sich untereinander aus. Alle unsere Kunden haben wieder den Spaß am Essen zurückgewonnen. Ein wichtiger Tipp für Angehörige: Im Alter ändern sich oft die Essgewohnheiten. Wer früher vielleicht eher deftig gegessen hat, mag vielleicht heute eher Süßes.

Wer übernimmt die Kosten?

Nun, den Einkauf zahlen natürlich die Pflegebedürftigen. Aber die Kosten für die „kochenden“ Betreuungskräfte übernimmt, sofern ein Pflegegrad vorliegt, die Pflegekasse. Dazu informieren wir ausführlich vor dem ersten Einsatz in dem kostenlosen Servicegespräch.

