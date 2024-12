Auf dem Weihnachtsmarkt Etgersleben hatten die Kinder ihre Freude an einer Rodelbahn oder auf der Eisenbahn. In Tarthun wartete ein kleines Karussell auf sie.

In Tarthun besuchte der Weihnachtsmann die Kinder auf dem Weihnahtsmarkt am Dorfgemeinschaftshaus.

Etgersleben/Tarthun. - Weihnachtsmärkte gab es auch in diesem Jahr wieder in Etgersleben und in Tarthun. Sie waren zwar kleiner als die in den größeren Städten, dafür aber nicht minder gemütlich und einladend. Auch das Wetter spielte mit. So konnten die Besucher in Ruhe bummeln und die festliche Stimmung genießen. Die beiden Märkte waren einmal mehr ein Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft und boten wieder die Möglichkeit, sich mit Nachbarn und Freunden zu treffen. Besonders die Kinder kamen in beiden Dörfern wieder voll auf ihre Kosten.

Der Sportverein Blau-Weiß Etgersleben, der den Markt rund um das Gartenhaus organisiert hatte, hatte zur Freude der Mädchen und Jungen wieder eine Rodelbahn und auch eine Eisenbahn geordert. Sie kamen bei den kleinen Gästen gut an. Die Besonderheit in Etgersleben ist, dass es dort nicht nur einen, sondern gleich zwei Tage lang Trubel gibt. Am Freitag erfreuten die Kinder der Tagesstätte „Rappelkiste“ die Besucher mit einem kleinen Programm.

In Etgersleben gab es mehrere Stände mit Speis und Trank, aber auch Weihnachtsgeschenken zum Beispiel in Form von Holzschnitzarbeiten. Foto: René Kiel

Am Abend konnten die Veranstalter bei der Live-Musik mit Timeline rund 750 Gäste begrüßen. „Unser Markt wird immer gut angenommen“, freute sich Tim Heberling, der Bürgermeister der Gemeinde Börde-Hakel, zu der Etgersleben gehört. Ein kleiner Händlermarkt mit mehreren Ständen und Buden, wo für jeden was dabei war, rundete das umfangreiche Angebot ab. Hinzu kamen der Auftritt der Hamerslebener Jagdhornbläser und der Besuch des Weihnachtsmannes.

Der Clou für die Kinder auf dem Weihnachtsmarkt in Etgersleben waren die Eisenbahn zum Mitfahren und diese Rodelbahn. Foto: René Kiel

Dass der Markt zu einem Erfolg wurde, ist den Ehrenamtlichen zu verdanken, die sich in ihrer Freizeit engagiert haben. „Wir waren seit dem Sonnabend der Vorwoche unterwegs und haben die Hütten aufgebaut und alles hergerichtet. Es ist wirklich schon viel Zeit, die die Vorbereitungs- und die ganzen Aufbauarbeiten in Anspruch genommen hatten, gerade bei der Kälte“, lobte Tim Heberling seine Mitstreiter. „Da kann man wirklich nur froh sein, dass die Leute das hier mitmachen und uns so unterstützen“, fügte er hinzu. Der Lohn für diese Mühe waren die anerkennenden Worte der Besucher.

Auch in Tarthun, wo der Weihnachtsmarkt auf dem Gelände neben dem Dorfgemeinschaftshaus stattfand, waren die Veranstalter mit dem Zuspruch zufrieden. „Er wurde wieder sehr gut angenommen, auch von Bürgern der Region. Viele sind vom Weihnachtskonzert der Chöre in Egeln hergekommen“, sagte Bürgermeister Peter Fries am Abend. Er geht von insgesamt rund 400 Besuchern aus. Zum Beginn hatte es ein Adventsfest in der Kirche gegeben, wo die Mädchen und Jungen der Kita ein kleines Programm aufgeführt hatten. „Das war einfach herzergreifend“, schwärmte das Ortsoberhaupt. „Und auch die Kinder des Spielmannszuges Tarthun, die jetzt ganz neu sind, haben heute das erste Mal mitgespielt“, berichtete Peter Fries vom Platzkonzert der Musiker. Die Kinder freuten sich über den Weihnachtsmann und ein kleines Karussell.