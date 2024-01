Südharzautobahn nach Unfall an Rastplatz gesperrt Lkw fährt auf A38 gegen falsch abgestellten Sattelzug

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in der Nacht zu Mittwoch am Rastplatz „Helmetal“ der Südharzautobahn nahe Wallhausen ereignet. Was zum Unfallhergang bisher bekannt ist.