Sangerhausen/MZ - Mit verschiedenen Farben haben Unbekannte am Wochenende die Wand einer Lagerhalle in der Ernst-Thälmann-Straße in Sangerhausen besprüht. Wie von der Polizei zu erfahren war, sind die Graffitis über fünf Meter lang und 1,5 Meter hoch. „Die bunten Schriftzüge lassen sich nicht mit einfachen Mitteln entfernen“, hieß es aus dem Polizeirevier. Die Schadenshöhe ist noch unklar.