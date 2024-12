Die Sekundarschul- und Grundschulleitung in Kalbe einigten sich auf ein neues Angebot, das den künftigen Fünftklässlern den Weg in die nächste Schulform erleichtern soll.

KALBE. - Die beiden Kalbenser Schulleiterinnen Susann Appelmann (Johann-Friedrich-Danneil-Sekundarschule) und Dunja Behrens (Astrid-Lindgren-Grundschule) haben gemeinsame Sache gemacht und vor wenigen Tagen für eine Premiere gesorgt. Von dieser haben vor allem die künftigen Fünftklässler profitiert.

Für sie wurde ein Schnuppertag organisiert, bei dem sie die Sekundarschule und Teile ihres Teams bereits näher kennen lernen konnten. Zwar gab und gibt es für diesen Zweck die Tage der offenen Tür. Doch sind die Schüler bei diesen Angeboten, die dann auch die Eltern nutzen können, meist eher zurückhaltend. Beim Schnuppertag konnten sie sich hingegen nicht nur alles zeigen lassen, sondern sie konnten auch Fragen stellen. Und davon haben sie durchaus Gebrauch gemacht, wie sich die beiden Schulleiterinnen im Nachgang freuten.

Künftige Fünftklässler werden von der Schulleiterin abgeholt

Die Idee zu dieser Aktion war entstanden, als sich Dunja Behrens persönlich bei ihrer Kollegin vorgestellt hatte. Zwar ist Susann Appelmann die etwas Jüngere von beiden, doch leitet sie die Sekundarschule schon ein paar Monate länger. Beide Pädagoginnen haben ihre Ämter aber erst in diesem Jahr übernommen. Doch ihre Zusammenarbeit funktioniert bereits sehr gut.

Und so holte die Sekundarschulleiterin die künftigen Fünftklässler in zwei Gruppen an der Grundschule ab, um sie anschließend auf den Hof ihrer Bildungseinrichtung zu bringen und ihnen dort erst einmal alles zu zeigen, bevor es in das Schulgebäude ging. „Und die Kinder waren erstaunt, wie groß alles ist“, berichtete Susann Appelmann.

Natürlich wurden auch einzelne Klassenräume in Augenschein genommen, darunter auch das Computerkabinett, in dem die Noch-Grundschüler begeistert Platz nahmen. Auch in den Biologie-Unterricht einer neunten Klasse durften sie einmal kurz hineinschnuppern.

Schnuppertag in Biologie

Und weil Biologie für sie ein komplett neues Fach sein wird, soll ihnen schon nach den Weihnachtsferien bei einem zweiten Schnuppertag eine solche Schulstunde angeboten werden. Der Tag der offenen Tür, zu dem auch die Eltern eingeladen werden, folgt dann am Sonnabend, 18. Januar.

Doch dann werden sich die jetzige 4a und 4b schon recht gut auskennen im Gebäude. Das biete ihnen einen guten Start in die neue Schulform.

Denn egal, ob in der Sekundarschule oder im Gymnasium: „Jetzt sind sie die Ältesten. Aber bald sind sie wieder die Jüngsten“, sagte Schulleiterin Dunja Behrens und erinnerte daran, dass dann wieder „ein komplett neuer Lebensabschnitt beginnt“.