Kind in Halle im Auto zurückgelassen - Polizei informiert Jugendamt

Die Polizei ist am Sonntag zum Glauchaer Platz in Halle gerufen worden, weil dort ein Kind im Auto zurückgelassen worden war.

Halle (Saale)/MZ - Klopfgeräusche aus einem parkenden Auto am Glauchaer Platz haben am Sonntagnachmittag eine Passantin in Halle zu einem Notruf veranlasst. In dem verschlossenen Fahrzeug habe ein acht Jahre altes Mädchen gesessen, berichtete die Polizei am Montag. Die Beamten riefen die Feuerwehr zu Hilfe. Kurz bevor die Einsatzkräfte mit der Notöffnung begannen, sei die 40-jährige Mutter des Kindes zurückgekehrt. Die aus dem Landkreis Börde stammende Frau habe angegeben, in der Stadt unterwegs gewesen zu sein und dass das Mädchen zu trinken im Auto hatte. Medizinische Hilfe sei nicht gerufen worden. Die Kriminalpolizei prüft den Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung. Zudem soll das zuständige Jugendamt informiert werden.