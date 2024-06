In der Nacht zum Dienstag musste die Feuerwehr in Bad Lauchstädt ein brennendes Auto löschen.

Bad Lauchstädt/MZ/MV - In Bad Lauchstädt kam es in der Nacht zum Dienstag zu einem Feuerwehreinsatz. Gegen 1 Uhr heulten die Sirenen in der Goethestadt auf und anschließend fuhr die Feuerwehr zum Parkplatz am Schwimmbad.

Auf dem Parkplatz brannte ein hochwertiger Mercedes. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer eingedämmt werden, bevor das ganze Auto im Vollbrand stand. Im Einsatz war die Feuerwehr der Goethestadt Bad Lauchstädt mit zwei Löschfahrzeugen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.