Der Spielplan des 1. FC Magdeburg in der Drittliga-Saison 2021/22.

Der 1. FC Magdeburg geht auch in der Spielzeit 2021/22 wieder in der 3. Liga an den Start. Auch im DFB-Pokal ist der Klub dabei. Alle Ansetzungen des FCM im Überblick.

1. FC Magdeburg: FCM-Spielplan 2021/22



1. Spieltag: 24. Juli, 14 Uhr: Waldhof Mannheim - 1. FC Magdeburg 0:2 (0:2)



2. Spieltag: 31. Juli, 14 Uhr: 1. FC Magdeburg - SC Freiburg II 0:0



DFB-Pokal, 1. Hauptrunde: 7. August, 18.30 Uhr: 1. FC Magdeburg - FC St. Pauli 2:3 (1:2)



3. Spieltag: 14. August, 14 Uhr: TSV Havelse - 1. FC Magdeburg 1:3 (0:1)



4. Spieltag: 21. August, 14 Uhr: 1. FC Magdeburg - MSV Duisburg 2:1 (2:0)



5. Spieltag: 25. August, 19 Uhr: 1. FC Saarbrücken - 1. FC Magdeburg 2:1 (0:1)



6. Spieltag: 28. August, 14 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Magdeburg 2:4 (0:2)



7. Spieltag: 4. September, 18 Uhr: 1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern 1:0 (1:0)



8. Spieltag: 11. September, 14 Uhr: Borussia Dortmund II - 1. FC Magdeburg 0:2 (0:0)



Landespokal Sachsen-Anhalt, 3. Runde: 15. September, 19 Uhr: Lok Stendal - 1. FC Magdeburg 0:3 (0:3)



9. Spieltag: 18. September, 14 Uhr: 1. FC Magdeburg - Würzburger Kickers 1:2 (0:1)



10. Spieltag: 24. September, 19 Uhr: Hallescher FC - 1. FC Magdeburg 3:2 (1:1)



11. Spieltag: 4. Oktober, 19 Uhr: 1. FC Magdeburg - Türkgücü München 4:0 (1:0)



Landespokal Sachsen-Anhalt, Achtelfinale: 9. Oktober, 14 Uhr: Haldensleber SC - 1. FC Magdeburg

12. Spieltag: 16. Oktober, 14 Uhr: SV Meppen - 1. FC Magdeburg



13. Spieltag: 23. Oktober, 14 Uhr: 1. FC Magdeburg - Viktoria Berlin



14. Spieltag: 29. Oktober, 19 Uhr: Viktoria Köln - 1. FC Magdeburg



15. Spieltag: 7. November, 14 Uhr: 1. FC Magdeburg - SC Verl



16. Spieltag: 20. November, 14 Uhr: FSV Zwickau - 1. FC Magdeburg



17. Spieltag: 27. November, 14 Uhr: 1. FC Magdeburg - Eintracht Braunschweig



18. Spieltag: 4. Dezember: 1860 München - 1. FC Magdeburg



19. Spieltag: 11. Dezember: 1. FC Magdeburg - VfL Osnabrück



Beginn der Rückrunde

20. Spieltag: 18. Dezember: 1. FC Magdeburg - Waldhof Mannheim



21. Spieltag: 15. Januar: SC Freiburg II - 1. FC Magdeburg



22. Spieltag: 22. Januar: 1. FC Magdeburg - TSV Havelse



23. Spieltag: 25. Januar: MSV Duisburg - 1. FC Magdeburg

24. Spieltag: 29. Januar: 1. FC Magdeburg - 1. FC Saarbrücken



25. Spieltag: 5. Februar: 1. FC Magdeburg - SV Wehen Wiesbaden



26. Spieltag: 12. Februar: 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Magdeburg



27. Spieltag: 19. Februar: 1. FC Magdeburg - Borussia Dortmund II



28. Spieltag: 26. Februar: Würzburger Kickers - 1. FC Magdeburg



29. Spieltag: 5. März: 1. FC Magdeburg - Hallescher FC

30. Spieltag: 12. März: Türkgücü München - 1. FC Magdeburg



31. Spieltag: 19. März: 1. FC Magdeburg - SV Meppen



32. Spieltag: 2. April: Viktoria Berlin - 1. FC Magdeburg



33. Spieltag: 9. April: 1. FC Magdeburg - Viktoria Köln



34. Spieltag: 17. April: SC Verl - 1. FC Magdeburg



35. Spieltag: 23. April: 1. FC Magdeburg - FSV Zwickau



36. Spieltag: 30. April: Eintracht Braunschweig - 1. FC Magdeburg



37. Spieltag: 7. Mai: 1. FC Magdeburg - 1860 München



38. Spieltag: 14. Mai: VfL Osnabrück - 1. FC Magdeburg



Hinweise zum Spielplan: Alle Angaben ohne Gewähr. Spielverlegungen sind jederzeit möglich. Ansetzungen ohne Uhrzeit sind noch nicht zeitgenau durch den DFB festgelegt. Termine im Landespokal Sachsen-Anhalt folgen!