Ein 35-jähriger Mann ist bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Teuchern im Burgenlandkreis geschnappt worden. Wie die Beamten dem Täter auf die Schliche gekommen sind.

Teuchern/MZ - In einem Einfamilienhaus in Teuchern im Burgenlandkreis ist am Donnerstagabend ein Einbrecher auf frischer Tat ertappt worden. Wie das Polizeirevier mitteilte, fanden Beamte bei dem 35-Jährigen Schmuck und Uhren aus dem Einfamilienhaus sowie ein Messer. Gegen ihn werde nun ermittelt. Wie es weiter hieß, hatte in dem Einfamilienhaus gegen 21 Uhr der Alarm ausgelöst. Der Eigentümer verständigte sofort die Polizei und so habe der Einbrecher wenige Minuten später noch im Haus gestellt werden können.