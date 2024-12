Halberstadt. - Besonderen Lichterglanz verbreiteten am Samstagabend mehr als 30 bunt illuminierte Fahrzeuge und eine Sonderstraßenbahn bei der Lichterfahrt der Blaulichtorganisationen Halberstadts. Zahlreiche Menschen säumten die Straßen, um das Spektakel zu verfolgen, das sich mehr zwei Stunden lang durch die Stadt bewegte.

Auf dem Domplatz wurde der Tross von vielen Kindern sehnsüchtig erwartet. Denn wenn der Weihnachtsmann seine reparierte Kutsche übernimmt, gibt es immer eine Kleinigkeit für sie. Und so war es auch diesmal, Weihnachtsmann und Weihnachtsengel zeigten sich großzügig. Um den Andrang besser zu steuern, hatten die Organisatoren vom THW-Ortsverband Halberstadt diesmal Absperrgitter aufgestellt und den Zugang zum Mann in Rot reguliert.

Auf dem Domplatz endete am Samstag die Lichterfahrt der Halberstädter Blaulichtorganisationen. Sabine Scholz

Bunte Lichter auch am Fahrrad und großes Domgeläut in Halberstadt

Zwar kamen wegen des schweren Unfalls auf der B81 nicht alle am Spätnachmittag am THW gestarteten Fahrzeuge am Abend auf dem Domplatz an. Der guten Stimmung tat das ebenso wenig einen Abbruch wie der einsetzende Regen.

Manche Zuschauer kamen mit lichtergeschmückten Fahrrädern oder Kinderwagen zum Domplatz, wo die Weingalerie „Zur Sonne“ Würstchen und Heißgetränke anbot. Das große Domgeläut und der Segen von Pfarrer Kaus für alle Helfer in Notsituationen rundeten den Abend ab.