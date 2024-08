Dessau-Rosslau/MZ. - Bevor der Prozess überhaupt begonnen hat, wird er auch schon wieder unterbrochen. Besucher und Medien müssen raus aus Saal 118 des Dessauer Landgerichts. Kammer, Angeklagter Ercan E., dessen Verteidiger und später noch der Staatsanwalt müssen sich beraten. Ein Deal, also eine Verständigung ohne längere Beweisaufnahme, liegt in der Luft. Das würde den Prozess stark verkürzen und zudem den Opfern die emotionale und körperliche Belastung ersparen, als Zeugen vor Gericht auszusagen. Denn bei ihnen handelt es sich um betagte Senioren.

Anrufe schocken Opfer

Konkret wird Ercan E. gewerbsmäßiger Bandenbetrug vorgeworfen. Am Freitagmorgen tritt der 24-jährige türkische Staatsbürger , der im thüringischen Nordhausen lebt, mit exakt gestutztem Bart und faltenfreiem, weißem Hemd vor Gericht auf. Ercan E. soll im Februar dieses Jahres geholfen haben, drei Senioren in Wittenberg, Dessau-Roßlau sowie dem thüringischen Straußfurt um mehrere 10.000 Euro zu bringen. Nur weil einer der betroffenen Über-80-Jährigen aufmerksam genug war, die Polizei zu rufen, konnte der Angeklagte gefasst werden - ein eher seltener Ermittlungserfolg in diesem Deliktbereich.

Die vorgeworfenen Taten gehören zu einer Masche, wie sie seit Jahren bundesweit und auch in Sachsen-Anhalt praktiziert wird. Bekannt wurde das kriminelle Vorgehen als Enkeltrick. Die Opfer: überwiegend Senioren. Meist beginnt der Betrug mit einem Telefonanruf. Beim klassischen Enkeltrick wird dabei von den Kriminellen vorgegeben, man sei ein Familienmitglied – meist der Enkel – und brauche Geld.

Dieses Vorgehen wurde zuletzt immer wieder abgewandelt. Bekanntheit erlangten dabei sogenannte Schockanrufe, bei denen sich der Anrufer als Polizist oder gar Staatsanwalt ausgibt und behauptet, ein naher Angehöriger habe einen Unfall gehabt oder sei in eine Straftat verwickelt, weswegen er nun als Kaution sofort einen hohen Geldbetrag brauche.

Zum Geschäft wird dieses betrügerische Vorgehen, weil sehr viele Senioren, deren Festnetznummern oft noch im Internet einsehbar sind, angerufen werden. Auch wenn die Mehrzahl von ihnen den Betrugsversuch bemerkt, sind einige dabei, die darauf hereinfallen – und dann enorm hohe Summen aushändigen.

Wie die Kriminellen vorgehen, wurde bei der Anklageverlesung am Freitag deutlich. Es handelt sich dabei um Banden, bei denen es verschiedene Rollen gibt. Ercan E. soll, so wirft es ihm die Staatsanwaltschaft vor, ein „Abholer" gewesen sein. Begonnen haben die ermittelten Betrugsfälle, die zwischen dem 2. und 23. Februar dieses Jahres stattfanden, jeweils mit einem Telefonat. Die sogenannten „Anrufer", die zuvor Telefonnummern mutmaßlich älterer Bürger ermittelten, riefen bei ihren späteren Opfern an und gaben sich als Polizisten aus.

Bei einer 89-Jährigen aus Wittenberg meldeten sich die Täter zuerst. Einer der Anrufer habe sich dabei laut Staatsanwalt als „Polizeibeamter Schröder“ ausgegeben und gesagt, dass „Ausländer gerade Konten leerräumen“ würden. Die Frau habe daraufhin 1.000 Euro abgehoben. Es folgten jedoch weitere Telefonate, insgesamt mehr als zehn, in denen die Kriminellen die Frau davon überzeugten, noch mehr Geld – am Ende über 10.000 Euro – bei der Sparkasse abzuheben. Sie machten sodann der Seniorin vor, dass es sich bei den Scheinen um Falschgeld handele und es deswegen von ihnen abgeholt werden müsse. So wurde die Seniorin dazu gebracht, das Geld in ihrem Garten zu deponieren, wo es dann mutmaßlich vom Angeklagten abgeholt wurde.

Über 60.000 Euro erbeutet

Auf ähnliche Weise konnte die Verbrecherbande einen noch deutlich höheren Beitrag bei einer 86-Jährigen aus Straußfurt bei Sömmerda (Thüringen) erbeuten. Erneut als Polizisten agierend, überzeugten sie zuerst die Frau davon, dass sie ausgeraubt werden soll und deswegen sicherheitshalber ihr Bargeld in Sicherheit bringen und übergeben muss – immerhin 14.600 Euro. Nachdem dieses aus dem Garten abgeholt wurde, brachten sie die Seniorin zudem noch dazu, ihr Girokonto sowie ihr Sparbuch leerzuräumen und das wieder bei der Sparkasse abgehobene Geld vor der Haustür zur Abholung bereitzulegen. So konnten die Kriminellen weitere 48.000 Euro erbeuten. Beim dritten Opfer schlug die Masche jedoch fehl. Zwar brachten sie den 83-jährigen Dessauer dazu, 30.000 Euro abzuheben. Allerdings rief der Betroffene die Polizei. Die Masche war dieses Mal, dass die angeblichen Beamten am Telefon erzählten, bei einem Bankmitarbeiter sei ein Zettel gefunden worden, den dieser an Kriminelle weitergeben wollte und auf dem auch das Konto des 83-Jährigen als lohnenswertes Ziel für einen Raub angegeben wurde. Als der Angeklagte das erneut vor dem Haus deponierte Geld holte, wartete jedoch bereits die Polizei auf ihn und nahm ihn fest. Die 30.000 Euro konnten so gerettet werden. Das restliche Geld ist jedoch weg.

Nachdem der Staatsanwalt am Freitag die Anklage verlesen hatte, erklärte Richterin Anja Wiederhold, weswegen die Verhandlung gleich zu Beginn unterbrochen wurde: „Es gab die Vorbereitung einer Verständigung", so die Kammervorsitzende. Demnach sei dem Angeklagten in Aussicht gestellt worden, die vom Staatsanwalt angepeilte Haftstrafe von über vier Jahren abzusenken, falls Ercan E. sich geständig zeigen würde. Sollte er also zugeben, was ihm vorgeworfen wird, würde er mit maximal drei Jahren und sechs Monaten bestraft werden.

Darüber hinaus stimmten Staatsanwalt und Gericht darin überein, sogar eine Bewährungsstrafe von minimal einem Jahr und neun Monaten in Betracht zu ziehen, sollte der Angeklagte zudem zur Aufklärung der Taten beitragen – konkret: Er müsste seine Komplizen verraten. Ob es dazu kommt, blieb am Freitag jedoch offen. Ercan E. wollte sich erst noch mit seinem Verteidiger dazu beraten.