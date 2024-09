Quedlinburg/MZ. - Raumhoch sind die Holzregale, in denen Belletristik, Reise- und Bildbände, Ratgeber, Kinder- und Jugendbücher, Regionalgeschichtliches oder Antiquarisches Buchrücken an Buchrücken stehen. 1881 durch Wilhelm Gebecke als Buchhandlung und Leihbibliothek gegründet, gibt es die Buchhandlung und das Antiquariat Gebecke in Quedlinburg seit mehr als 140 Jahren. Gerade ist das Unternehmen mit dem Deutschen Buchhandlungspreis 2024 in der Kategorie „Besonders herausragende Buchhandlungen“ geehrt worden. „Da ist schon ein gewisser Stolz“, sagt Inhaber Jens Jürgens „Es ist aber auch eine Auszeichnung für das stete Arbeiten hier, für das Sich-Kümmern um die Kultur.“

Mit dem Deutschen Buchhandlungspreis zeichnet die Bundesregierung inhabergeführte Buchhandlungen aus, die beispielsweise ein herausragendes literarisches Sortiment oder ein vielfältiges kulturelles Veranstaltungsprogramm anbieten. Die Buchhandlung Gebecke in der Pölkenstraße, die in fünfter Generation geführt wird, möchte Bewährtes bewahren, Literatur eine Heimstatt bieten. Sie ist natürlich auch online erreichbar, postet beispielsweise Buchtipps. „Meine Kollegin schreibt unheimlich gern Rezensionen zu Büchern, die sie selbst interessiert haben“, berichtet Jens Jürgens. Zudem veranstaltet die Buchhandlung seit Jahren die Reihe „Gebecke live ...“ mit Lesungen, Kabarett und mehr, mit einer Mischung aus einem unterhaltsamen, ernsten und informativen Angebot für die Quedlinburger, das ebenso Publikum aus Goslar, Magdeburg oder Leipzig anzieht.

2019 wurde die Buchhandlung schon einmal mit dem Deutschen Buchhandlungspreis geehrt, gehörte damals zu den Preisträgern in der dritten Kategorie. „Wenn man jetzt die Nachricht bekommt, dass man wieder den Preis erhält, freut man sich natürlich. Aber man weiß nicht, in welcher Kategorie“, sagt Jens Jürgens. Fest stand, dass die Buchhandlung zu insgesamt 108 Preisträgern - darunter drei aus Sachsen-Anhalt - gehört, die eine unabhängige Fachjury aus 442 Bewerbungen ausgewählt hat und die ein dotiertes Gütesiegel als „Ausgezeichneter Ort der Kultur“ verliehen bekommen.

Weil Jens Jürgens am Auszeichnungswochenende etwa beim „Gebecke live“-Kabarettabend mit Martin Fromme in seiner Heimatstadt im Einsatz war, fuhren seine Eltern, die das Geschäft ab 1974 geführt hatten, zur Preisverleihung: sein Vater Ernst Ulrich Jürgens, der noch immer jeden Tag in der Zweigstelle im Schuhhof anzutreffen ist, und seine Mutter Ursula, die regelmäßig im Geschäft in der Pölkenstraße mitarbeitet. Sie konnten dann die Auszeichnung in der zweiten Kategorie entgegennehmen, die mit 15.000 Euro dotiert ist und in der es fünf Preisträger gab; in der ersten Kategorie waren es drei, in der dritten 100. Damit gehört Gebecke zu den acht Besten deutschlandweit.

Wie das Preisgeld eingesetzt wird, ist noch offen. Die Fassade des Hauses könnte einen neuen Anstrich vertragen, sagt Jens Jürgens, der sich aber auch vorstellen kann, Katharina Thalbach für einen Auftritt in ihrer Fernsehrolle als „Miss Merkel“ nach Quedlinburg zu holen. „Wir möchten natürlich auch mit unserer Kundschaft auf den Preis mit einem Glas Sekt anstoßen.“ Geplant ist das am Freitag, 20. September, ab 16 Uhr.