Magdeburg - Auf ein frostiges erstes Adventswochenende können sich die Menschen in Sachsen-Anhalt einstellen. Am Samstag herrschen bis in den Vormittag Temperaturen zwischen minus drei und minus acht Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Bei höchstens null Grad im Tagesverlauf gibt es weiter Dauerfrost. Streckenweise besteht Glättegefahr durch gefrorene Nässe und leichten Schneefall. Im Harz schneit es ab den Nachmittagsstunden. Bis zu fünf Zentimeter Neuschnee sind möglich. In der Nacht zum Sonntag können auch in der Altmark und Börde bis zu drei Zentimeter Neuschnee fallen. Zwischen minus drei und minus sieben Grad liegen die Temperaturen.

Am ersten Advent bleibt es bis Mittags stark bedeckt in Sachsen-Anhalt. Am Nachmittag sind einzelne Schneeschauer sowie gefrierender Regen zu erwarten. Bis auf ein Grad steigen die Temperaturen. In der Nacht weht ein schwacher Wind und die Temperaturen sinken bis auf minus acht Grad.