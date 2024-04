anzeige Herzlich Willkommen in der ProCurand Residenz Am Hallorenring!

Die ersten 16 Mieter*innen sind bereits in die neu eröffnete ProCurand Residenz Am Hallorenring in Halle-City eingezogen. Sie wurden von der Residenzleitung Melanie End und Belegungsmanagerin Lisa Neumann herzlich begrüßt.