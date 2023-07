In der Nacht zum Mittwoch musste die Feuerwehr zu einem brennenden Auto in die Kardinal-Albrecht-Straße ausrücken. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch das Feuer beschädigt.

60.000 Euro Schaden in Halle: Auto in der nördlichen Innenstadt abgebrannt

Brand in Halle

Halle (Saale)/mv - Unruhige Nacht für die Berufsfeuerwehr in Halle. In der Nacht zum Mittwoch mussten die Einsatzkräfte gegen kurz vor 5 Uhr zu einem brennenden Auto in die Kardinal-Albrecht-Straße ausrücken.

Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte zwar schnell gelöscht werden, doch der brennende Pkw war nicht mehr zu retten. Zwei weitere Autos wurden durch das Feuer beschädigt. Der Schaden wird nach Angaben der Polizei auf 60.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.