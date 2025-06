Seelandschule will mit selbstgedrehtem Video gegen Lehrermangel angehen

Nachterstedt/MZ - Es gibt wohl kaum eine Schule in der Region, die nicht am Lehrermangel krankt. „Wir müssen uns zwar in den nächsten Jahren keine Gedanken machen, dass wir einige Fächer nicht anbieten können. Niemand muss da Panik haben“, winkt Tim Hase, Schulleiter der Seelandschule Nachterstedt, ab.