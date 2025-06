In der Friederikenstraße in Harzgerode wird ein neues Schwimmbad gebaut. Nach dem Spatenstich im März: Richtfest im August?

Schwimmbad-Bau in Harzgerode geht gut voran

Harzgerode/MZ/tho. - Das neue Schwimmbad an der Friederikenstraße in Harzgerode nimmt Gestalt an. „Der Baufortschritt ist beeindruckend. Man kann jeden Tag zusehen, wie es wächst“, sagt Harzgerodes Bürgermeister Marcus Weise (CDU).