Turin - Nach einem gemischten Saison-Fazit will Alexander Zverev im kommenden Jahr erneut seinen ersten Grand-Slam-Titel angreifen. „Das ist - glaube ich - kein Geheimnis, dass das mein Hauptziel sein wird die nächsten sechs, sieben Jahre“, sagte der French-Open-Finalist und Weltranglisten-Zweite nach seinem Ausscheiden bei den ATP Finals in Turin.

Im Halbfinale des Jahresendturniers der besten Tennisprofis der Saison hatte sich Zverev mit 3:6, 6:3, 6:7 (3:7) gegen Taylor Fritz geschlagen geben müssen. Es war seine vierte Niederlage in Serie gegen den amerikanischen US-Open-Finalisten. 2018 und 2021 hatte er bei den ATP Finals triumphiert. Im Endspiel der diesjährigen Auflage trifft jetzt der italienische Lokalmatador Jannik Sinner am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) auf Fritz.

„An Motivation liegt es nie bei mir“

„Ich werde alles dafür tun, dass nächstes Jahr mein Level noch höher ist als dieses Jahr“, sagte Zverev. Motivation durch diese Niederlage brauche er dafür nicht, sagte der ATP-Finals-Gewinner von 2018 und 2021. „An Motivation liegt es nie bei mir“, erklärte er. „Ich fahre jetzt in den Urlaub und danach werde ich hart arbeiten. Da braucht sich - glaube ich - keiner Sorgen machen.“

Am Montag steht für Zverev noch im Allgäu ein Wohltätigkeitsevent an. Am Dienstag fliegt der 27 Jahre alte Hamburger auf die Malediven. Auf einen Einsatz bei der Davis-Cup-Endrunde in der kommenden Woche in Malaga verzichtet Zverev, um sich in der kurzen Saisonpause und nach seinen gesundheitlichen Problemen zu erholen.

Saisonstart am 29. Dezember

2024 endet für die deutsche Nummer eins mit zwei Titeln bei den Masters-1000-Turnieren in Rom und in Paris-Bercy. Zudem schließt Zverev das Jahr erstmals als Nummer zwei der Welt und damit so weit oben in der Rangliste wie nie zuvor ab. Er habe in diesem Jahr bestätigt, dass er nach seiner schweren Fußverletzung von 2022 wieder um die großen Titel mitspielen kann, bekräftigte Zverev. Im Kopf bleiben ihm aber vor allem Niederlagen.

Die neue Saison geht für ihn beim United Cup los. Der Team-Wettbewerb beginnt bereits wieder am 27. Dezember, Deutschland bestreitet als Titelverteidiger sein erstes Spiel am 29. Dezember gegen Brasilien. Als erster sportlicher Höhepunkt stehen die Australian Open vom 12. bis 26. Januar in Melbourne an.