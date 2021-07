Zeitfahren: Schachmann erwartet Probleme für Favoriten

Oyama - Radsportler Maximilian Schachmann sieht in dem olympischen Einzelzeitfahren eine große Herausforderung für Weltmeister Filippo Ganna und Europameister Stefan Küng.

Der 44,2 Kilometer lange Kurs der letzten Straßenentscheidung weist über 800 Höhenmeter auf. „Es könnte durchaus eine Überraschung geben. Man muss sehen, wie Ganna und Küng damit zurecht kommen“, sagte Schachmann. Als Favoriten auf dem Fuji International Speedway sieht der Berliner den Belgier Wout van Aert. „Für ihn sind die Höhenmeter das kein Problem.“

Ziel Top Ten

Die eigenen Ambitionen dürften bei Schachmann und Nikias Arndt eher in Richtung eines Platzes in den Top Ten gehen. „Das Straßenrennen steckt uns noch ganz schön in den Knochen“, sagte Arndt. Sportdirektor Jens Zemke traut seinem Duo dennoch zu, „da ganz vorne reinzufahren.“

Bei den Frauen ist die Medaillenchance mit der deutschen Meisterin Lisa Brennauer und Lisa Klein wohl deutlich höher. „Ich ziehe viel Mut aus dem Straßenrennen. Wir können beide unseren Platz vorn finden“, sagte Brennauer. Klein betonte, dass sie „im Training Bestwerte“ trete. Als Favoritinnen über die 22,1 Kilometer gelten die Niederländerinnen Annemiek van Vleuten und Anna van der Breggen.