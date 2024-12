Auch die sechste Partie der Schach-Weltmeisterschaft in Singapur endet unentschieden. Damit ist das Duell zwischen Weltmeister Ding und Herausforderer Gukesh weiter ausgeglichen.

WM in Singapur

Then Chih Wey/Xinhua/dpa

Singapur - Auch in der sechsten Partie bei der Schach-Weltmeisterschaft in Singapur hat es keinen Sieger gegeben. Das Duell zwischen Titelverteidiger Ding Liren und Dommaraju Gukesh aus Indien endete zum vierten Mal remis. Sowohl der 18 Jahre alte Herausforderer als auch der 32 Jahre alte Chinese haben bislang jeweils eine Partie für sich entscheiden können. Somit steht es in der Gesamtwertung ausgeglichen.

Sollte es nach den zunächst vorgesehenen 14 Partien immer noch unentschieden stehen, entscheidet ein Stichkampf im Schnellschach. Der Weltmeister erhält den Großteil des Preisgeldes in Höhe von 2,5 Millionen Dollar (rund 2,37 Millionen Euro).