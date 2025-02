Lenzerheide - Die Personalsorgen des deutschen Biathlon-Teams werden kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft in Lenzerheide weniger. Nachdem Nachwuchshoffnung Julia Tannheimer zuletzt bei der Generalprobe in Antholz krankheitsbedingt gefehlt und Danilo Riethmüller eine Pause bekommen hatte, zeigen beide vor dem WM-Start in der Mixed-Staffel am Mittwoch (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) wieder aufsteigende Form.

„Ihr aktueller Trainingsstand sieht vielversprechend aus. Wie schnell sie wieder in den Wettkampfrhythmus findet, wird sich in den ersten Rennen zeigen“, sagte Sportdirektor Felix Bitterling vom Deutschen Skiverband über die 19 Jahre alte Ulmerin Tannheimer. Definitiv fehlen wird Vanessa Voigt, die ihre Saison aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig beendet hat.

Der 25-jährige Riethmüller mache dagegen „einen starken Eindruck und ist bereit für seine Einsätze“, sagte Bitterling. Wer zum Start der WM im vierköpfigen Team in der Schweiz dabei ist, soll noch entschieden werden.

Preuß mit Vorfreude auf die WM

Ein Kandidat ist auch Philipp Nawrath, der nach dem Weltcup in Antholz mit einer leichten Erkältung zu kämpfen hatte. „Er scheint sich erholt zu haben“, sagte Bitterling und ergänzte: „Es bleibt abzuwarten, ob er direkt an sein volles Leistungsniveau anknüpfen kann oder noch ein, zwei Rennen braucht.“

Über gar keine Probleme klagt Medaillenhoffnung Franziska Preuß. Die Führende im Gesamtweltcup gehört bei der WM bis zum 23. Februar in allen Rennen zum Kreis der Medaillenkandidatinnen. „Ich konnte im Training noch an ein paar Feinheiten arbeiten, gut regenerieren und die Sonne genießen“, sagte die 30-Jährige zum letzten Trainingslager vor den Titelkämpfen. „Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Vorbereitung. Ich freue mich sehr auf diese WM!“