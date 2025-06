Ein Jugendlicher ist allein mit dem Auto eines Angehörigen unterwegs. Bei Wolfsburg kommt er mit dem Fahrzeug von der Straße ab, die Fahrt endet an einem Baum.

Ein 17-Jähriger ist mit dem Auto eines Angehörigen bei Wolfsburg verunglückt und dabei schwer verletzt worden. Der junge Mann war in der Nacht zum Sonntag nach ersten Erkenntnissen allein mit dem Wagen unterwegs und hatte keinen Führerschein, wie die Polizei mitteilte. Er kam aus bislang ungeklärter Ursache in Nordsteimke mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug kollidierte laut Polizei mit einem Leitpfosten, durchfuhr einen Graben, rollte über ein Feld und kam schließlich an einer Tanne zum Stehen. Ein automatischer Notruf im Auto löste aus, die Feuerwehr wurde informiert und fuhr zum Unfallort. Der 17-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Straße wurde während der Unfallaufnahme und Bergung für mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.