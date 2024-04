Riad (dpa) - Beim Weltcup-Finale in Riad ist ein Pferd nach dem zweiten Springen gestorben. Chromatic BF war nach dem Wettkampf in die Ställe zurückgekehrt und unerwartet zusammengebrochen, wie der Weltverband mitteilte.

Das Pferd der US-Reiterin Jill Humphrey wurde laut Mitteilung sofort vom Veterinärpersonal des amerikanischen Verbandes und den FEI-Tierärzten versorgt, konnte aber nicht mehr wiederbelebt werden.

In Übereinstimmung mit den FEI-Veterinärbestimmungen wurden bereits

Proben entnommen, hieß es weiter. Es werde eine vollständige Obduktion des 13 Jahre alten Wallachs durchgeführt.

Humphrey hatte mit Chromatic in den bisherigen zwei Teilprüfungen des Weltcup-Finales drei fehlerfreie Runden gezeigt und am Donnerstag in einer Prüfung mit Stechen Platz drei belegt. Das Paar lag vor der entscheidenden Prüfung am Samstag auf Platz fünf der Gesamtwertung. Für die 43 Jahre alte Humphrey war die Qualifikation für das Final-Turnier in Saudi-Arabiens Hauptstadt der bisher größte Erfolg ihrer Karriere.