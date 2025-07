Michael van Gerwen geht durch eine schwierige Phase in seiner Karriere als Darts-Profi. Ausgerechnet ein enger Freund übt nun scharfe Kritik an seinem Auftreten.

Blackpool - Der ehemalige Darts-Weltmeister Michael van Gerwen steht unmittelbar vor dem zweitwichtigsten Turnier des Jahres heftig in der Kritik. Ausgerechnet sein Freund Vincent van der Voort sagte im niederländischen Podcast „Darts draait door“, der einstige Primus sehe „wie ein Schatten seiner selbst aus. Wie eine wandelnde Leiche“.

Der 36 Jahre alte van Gerwen machte im Mai die Trennung von seiner Frau Daphne öffentlich - nach elf Jahren Ehe. „Er war immer voller Energie und ist herumgesprungen wie ein Gummiball. Jetzt ist es komplett anders“, berichtete van der Voort über seinen Landsmann, der seit dem verlorenen WM-Finale gegen Luke Littler auch sportlich massiv strauchelt. Van Gerwen ließ infolge der Trennung auch einige Turniere aus.

Beim World Matchplay nur Außenseiter

Im Jahresranking belegt „Mighty Mike“, wie van Gerwen in der Szene genannt wird, lediglich Rang 27. Der frühere Dominator und dreimalige Weltmeister musste 2025 einige bittere Niederlagen hinnehmen. „Ich sehe es schon, wenn er auf die Bühne geht: Wenn es ein langsamer, lebloser Einmarsch ohne Präsenz ist, weiß ich schon, was für ein Match es sein wird“, sagte van der Voort.

An diesem Samstag (20.00 Uhr/DAZN) beginnt das World Matchplay in Blackpool. Van Gerwen trifft am späten Montagabend auf seinen in die Jahre gekommenen Landsmann Raymond van Barneveld. Zu den Titelanwärtern zählt van Gerwen in den berühmten Winter Gardens von Blackpool nicht.