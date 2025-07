Der ehemalige Jugendspieler von Hannover 96 Bjarne Pfundheller spielte in den vergangenen Tagen beim HFC vor. Eine feste Verpflichtung wurde aber kein Thema. Wo er nun stattdessen unterschrieben hat.

Probespieler bleibt nicht beim Halleschen FC: 19-Jähriger schließt sich Nord-Regionalligist an

In drei Testspielen Dabei

Halle/MZ/CKI - Der in der Jugend von Hannover 96 ausgebildete Bjarne Pfundheller stellte sich in den vergangenen Tagen beim Halleschen FC vor. Der 19-jährige defensive Mittelfeldspieler kam in den Testspielen gegen den Zörbiger FC (9:0), Merseburg 99 und Zweitligist Greuther Fürth (2:1) für die Rot-Weißen zum Einsatz. Beim 16:0-Sieg gegen Merseburg gelang ihm dabei auch ein Tor.