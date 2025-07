Den Angreifer ereilte in den vergangenen Jahren trotz persönlich konstanter Torausbeute ein sportlich schweres Schicksal: Er stieg mit drei unterschiedlichen Vereinen ab. Nun will er beim 1. FC Saarbrücken neu starten.

Baumann bleibt in der dritten Liga: Ex-HFC-Torjäger schließt sich 1. FC Saarbrücken an

Saarbrücken/MZ/CKI - Dominic Baumann, der in der Saison 2023/24 beim Halleschen FC unter Vertrag stand und nach dem Abstieg in die Regionalliga zum SV Sandhausen wechselte, hat einen neuen Verein gefunden. Der Angreifer schließt sich zur neuen Saison dem Drittligisten 1. FC Saarbrücken an. Das gaben die Saarländer am Mittwoch bekannt.