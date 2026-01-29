Ein Sturm trifft das Trainingslager der deutschen Ruderer. Es gibt Materialschäden, verletzt wird niemand. Wie das Team auf die Herausforderung reagiert.

Lago Azul - Durch ein schweres Unwetter ist im Trainingslager der deutschen Ruder-Nationalmannschaft der Männer in Lago Azul Bootsmaterial stark beschädigt worden. Es sei jedoch niemand verletzt worden, teilte der Verband mit. Insgesamt seien bei dem Zwischenfall 14 Skull- und sechs Riemenboote aufgrund eines Sturms in Mitleidenschaft gezogen worden. Zudem gebe es derzeit noch keine Internetverbindung und Strom könne nur über ein Dieselaggregat bereitgestellt werden, hieß es weiter.

„Den Umständen entsprechend geht es uns gut. Das Unwetter war extrem heftig - in dieser Form habe ich das noch nicht erlebt, fast wie ein Hurricane“, sagte Bundestrainer Marcus Schwarzrock. „Vor rund zehn Jahren hatten wir hier schon einmal eine ähnliche Situation. Aufgrund dieser Erfahrung war das Material diesmal eigentlich besser gesichert.“

Das Ziel sei es, das Trainingslager fortzuführen. Dank der Unterstützung von Marcus Schmitz, Leiter Bootstechnik und Transportwesen, soll das geregelte Training am Samstag wieder aufgenommen werden. Er reist mit Ersatzmaterial nach Portugal.