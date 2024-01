Maria erreicht beim WTA-Turnier in Thailand die zweite Runde.

Hua Hin - Tennisspielerin Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Thailand die zweite Runde erreicht. Die 36-Jährige aus Bad Saulgau setzte sich in ihrem Auftaktmatch am Dienstag mit 6:3, 6:1 gegen die Niederländerin Arianne Hartono durch.

Im Achtelfinale trifft die an Nummer vier gesetzte Maria auf die US-Amerikanerin Katie Volynets. Das Hartplatzturnier im Badeort Hua Hin ist eines aus der kleineren 250er-Kategorie und mit 267.082 US-Dollar dotiert.