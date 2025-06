Jelina Switolina trumpft in Paris groß auf und fordert jetzt die Seriensiegerin der French Open. Mit ihren Siegen will sie vor allem den Kindern helfen, die unter dem russischen Angriffskrieg leiden.

Paris - Tennisspielerin Jelina Switolina hat ihre Erfolge bei den French Open den Kindern in ihrer ukrainischen Heimat gewidmet. „Ich möchte den Fokus auf die unschuldigen Menschen richten, die in der Ukraine leiden. Die Kinder, die daheim in der Ukraine leiden. Die Kinder sind unsere Zukunft und wir müssen auf sie aufpassen“, sagte die 30-Jährige, die in Paris im Viertelfinale steht und dort am Dienstag Titelverteidigerin Iga Swiatek aus Polen herausfordert.

Die Ukraine leidet seit mehr als drei Jahren unter dem russischen Angriffskrieg. Switolina hat immer wieder auf die Unrechtmäßigkeit von Russlands Aggression hingewiesen und ihre Erfolge auf dem Tennisplatz stets den Menschen in der Ukraine gewidmet. Mit ihrer vor einigen Jahren gegründeten Stiftung versucht sie, die Kinder in ihrer Heimat auch finanziell zu unterstützen.

„Ich versuche, ihnen die Möglichkeit zu geben, weiter Sport zu treiben, weiter zu träumen“, sagte Switolina. „Einfach weiter zu trainieren und ein, zwei Stunden am Tag zu haben, den Sport zu genießen, einfach abzuschalten und Kinder zu sein.“