Paris - Der Italiener Lorenzo Musetti hat bei den French Open erstmals das Halbfinale erreicht. Der 23-Jährige setzte sich in Paris im Viertelfinale gegen den Amerikaner Frances Tiafoe mit 6:2, 4:6, 7:5, 6:2 durch. Musetti nutzte auf dem Court Philippe-Chatrier nach 2:47 Stunden seinen dritten Matchball. Er bekommt es jetzt im Halbfinale am Freitag mit Titelverteidiger Carlos Alcaraz aus Spanien oder dem Amerikaner Tommy Paul zu tun.

Musetti knüpfte gegen Tiafoe, der in der Runde zuvor Daniel Altmaier in drei Sätzen bezwungen hatte, an seine bislang starken Leistungen auf Sand in diesem Jahr an. In Monte-Carlo hatte der Italiener das Finale erreicht, in Madrid und Rom jeweils im Halbfinale gestanden.

Die Entscheidung zugunsten von Musetti fiel Ende des dritten und zu Beginn des vierten Satzes, als Tiafoe etwas unkonzentriert wirkte. „Der dritte Satz war entscheidend. Es war schwer, bei mir zu bleiben, aber ich habe in dieser Phase eine Portion Extraenergie aus mir rausgekitzelt“, sagte Musetti, der während der Partie eine Verwarnung bekam, weil er einen Ball in die Richtung einer Linienrichterin geschossen hatte.