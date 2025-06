Weißenfels/MZ - Ein Kommentar auf Facebook brachte es am Dienstag auf den Punkt: "Niemand ist größer als der Verein, aber er kommt schon verdammt nah ran." Kein Name war in den vergangenen 23 Jahren so eng mit dem Syntainics MBC verknüpft wie der von Martin Geissler. Sein Abschied markiert für Weißenfels nun nicht nur das Ende einer Ära, sondern zwingt den Klub auch dazu, sich neu zu erfinden.

