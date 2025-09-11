In der Qualifikationsrunde in Tokio sollen es die Tennis-Routiniers richten. Der 17 Jahre alte Debütant Justin Engel bleibt vorerst in der Rolle des Unterstützers und Beobachters.

Tokio - Jan-Lennard Struff (35) eröffnet für das deutsche Davis-Cup-Team die Qualifikationsrunde in Tokio gegen Japan. Der US-Open-Achtelfinalist trifft im ersten Einzelmatch an diesem Freitag auf Yoshihito Nishioka. Anschließend bekommt es Yannick Hanfmann (33) mit Shintaro Mochizuki zu tun.

Am Samstag kämpft zunächst das eingespielte Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz gegen Yosuke Watanuki/Takeru Yusuki um einen Punkt für die deutsche Mannschaft. Danach stehen laut Auslosung die Paarungen Struff gegen Mochizuki und Hanfmann gegen Nishioka auf dem Plan. Teamchef Michael Kohlmann kann nach dem ersten Wettkampftag aber noch Änderungen vornehmen.

Im Kader steht auch der erst 17 Jahre alte Justin Engel, der für den bei den US Open verletzten Daniel Altmaier (26) nachnominiert wurde. Der Weltranglistendritte Alexander Zverev (28) fehlt aus Belastungsgründen. Sollte Engel zum Einsatz kommen, wäre dieser nach Boris Becker der zweitjüngste Spieler, der jemals für Deutschland in einem Davis-Cup-Match antreten würde.

Auch Japan mit Verletzungssorgen

Das Siegerteam qualifiziert sich für die Davis-Cup-Finals vom 18. bis 23. November in Bologna. Im Falle einer Qualifikation könnte dann auch Zverev wieder eingreifen.

Gastgeber Japan muss im Ariake Coliseum mit bis zu 10.000 Zuschauern kurzfristig auf Kei Nishikori verzichten. Der US-Open-Halbfinalist von 2014 sagte seinen Start aufgrund von Rückenproblemen ab.