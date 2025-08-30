Der TuS Wahrburg errang am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den TSV Brettin/Roßdorf I.

Stendal/MTU. In einer schlagartigen Kehrtwende hat der TuS Wahrburg nach einem klaren Rückstand den TSV Brettin/Roßdorf I mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Es waren schon 28 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Maximilian Müller für Brettin/Roßdorf traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor konnten die Stendaler in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Reinhold Schlegel den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

TuS Wahrburg Kopf an Kopf mit TSV Brettin/Roßdorf I – 1:1 in Minute 49

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Michael Ekkehard Schulz den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Wahrburg sicherte (88.). In Spielminute 90 handelte sich der TuS Wahrburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Stendaler haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – TSV Brettin/Roßdorf I

TuS Wahrburg: Schmidt – Wennrich, Weikert, Heyder, Radelhof, Salemski, Köhn (54. Hallmann), Leppin (46. Schulz), Rieke, Schlegel, Klipp

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Kniesche, Lindemann, Schmahl, Papke, Feuerherdt (46. Zander), Dauter, Lindemann (57. Harzendorf), Müller, Weinheimer (46. Papke), Tepper

Tore: 0:1 Maximilian Müller (28.), 1:1 Reinhold Schlegel (49.), 2:1 Michael Ekkehard Schulz (88.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Justin Haering, Marcel Progan; Zuschauer: 73