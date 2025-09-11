Der Hallesche FC geht als klarer Favorit in das Heimspiel gegen Chemie Leipzig. Droht die Gefahr der Überheblichkeit? Nein, sagt Trainer Robert Schröder. Welche Maßnahmen er angewendet hat.

Vor dem Derby der Extreme gegen Chemie Leipzig: Darum hat HFC-Trainer Schröder seinen Spielern ins Gewissen geredet

HFC-Trainer Robert Schröder hat seinen Profis nach dem Pokalspiel ins Gewissen geredet.

Halle (Saale). - Zu einer Zeit, als Profifußball noch rund 1.500 Jahre entfernt war, warnte Konfuzius bereits vor den Gefahren der Lethargie. „Stillstand ist Rückschritt“ gab er folgenden Generationen mit auf den Weg. Wer beim Halleschen FC das Training vor dem Chemie-Derby gegen die BSG aus Leipzig an diesem Freitagabend (18 Uhr) im Leuna-Chemie-Stadion beobachtet, konnte sich an den Ausspruch des chinesischen Denkers erinnert fühlen.