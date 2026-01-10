An Nika Prevc kommt bei den Skispringerinnen derzeit niemand vorbei. Eine Deutsche zeigt ebenfalls ihre starke Form.

Ljubno - Nika Prevc hat erneut ihre Ausnahmestellung bei den Skispringerinnen bewiesen. Die 20-Jährige siegte beim Weltcup im slowenischen Ljubno mit großem Vorsprung. Die jüngere Schwester von Vierschanzentourneesieger Domen Prevc, setzte sich wie schon bei den vorherigen beiden Weltcups vor der Österreicherin Lisa Eder durch. Selina Freitag zeigte ebenfalls erneut ihre starke Form und wurde Dritte.

In vier der vergangenen fünf Weltcups landete die Sächsin Freitag auf dem Podium. In Katharina Schmid auf Rang fünf und Juliane Seyfarth auf Platz acht schafften es zwei weitere Springerinnen aus dem Team von Bundestrainer Heinz Kuttin auf der Normalschanze in die Top Ten.