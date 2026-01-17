Kira Weidle-Winkelmann sorgt drei Wochen vor Olympia für einen weiteren deutschen Mutmacher. Auch Emma Aicher überzeugt in der Abfahrt von Tarvisio. Eine Lokalmatadorin feiert ihren Premieren-Sieg.

Tarvisio - Skirennfahrerin Kira Weidle-Winkelmann hat drei Wochen vor Eröffnung der Olympischen Winterspiele ein weiteres Zeichen gesetzt. Die Starnbergerin belegte beim ersten Weltcup-Sieg der Italienerin Nicol Delago in der Abfahrt von Tarvisio Rang zwei. Dritte wurde US-Star Lindsey Vonn.

Für Weidle-Winkelmann ist es der zweite Podestplatz in dieser Saison. Im französischen Val d'Isère war sie kurz vor Weihnachten ebenfalls Zweite geworden. Auch Weidle-Winkelmanns Teamkollegin Emma Aicher überzeugte beim ersten Weltcup-Stopp in Tarvisio seit 15 Jahren und fuhr auf Platz fünf.

Fehler kostet möglichen Sieg

Stellenweise erschwerte Nebel die Sicht auf der Piste Di Prampero. Ein Fehler im unteren Streckenabschnitt kostete Weidle-Winkelmann wertvolle Zeit und den möglichen ersten Weltcup-Sieg der Karriere. „Der tut weh“, sagte die 29-Jährige dem ZDF. Sie habe „ein bisschen geflucht bei dem Fehler“. In Summe sei es aber eine „gute Fahrt“ gewesen, sie sei zufrieden. „Ich weiß, dass ich dabei bin, und es möglich ist, ein Rennen zu gewinnen.“

Im italienischen Cortina d'Ampezzo, wo im Februar die Olympia-Rennen der Frauen ausgetragen werden, holte Weidle-Winkelmann vor fünf Jahren WM-Silber in der Abfahrt. Aicher hatte damals noch ohne jegliche Weltcup-Erfahrung zur deutschen Bronzemedaille im Teamwettbewerb beigetragen.

Die Ergebnisse vom Samstag dürften dem Speed-Duo weitere Zuversicht für das Saisonhighlight geben. Am Sonntag steht in Tarvisio noch ein Super-G an.